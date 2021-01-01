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الاحتلال يعيد تجريف طرق زراعية في مسافر يطا

الأربعاء 23 يونيو 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أعادت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، تجريف طرق زراعية رابطة بين قرى وخرب مسافر يطا جنوب الخليل، وأغلقتها بالسواتر الترابية.

وأكد منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل فؤاد العمور، أن جرافات الاحتلال أعادت تجريف وإغلاق الطريق التي فتحتها لجان الحماية بمسافر يطا، والتي تربط "خلة الضبع" و"شعب البطم" بمحيطها من الخرب.

وأشار العمور أن طريق خلة الضبع تم تجريفها عدة مرات بهدف تضييق الخناق على المواطنين في المسافر والضغط عليهم لتهجيرهم من المنطقة لصالح التوسّع الاستيطاني في منطقة جنوب الخليل.

#يطا #الاحتلال

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