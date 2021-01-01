الاحتلال يشن حملة دهم و اعتقالات واسعة في الضفة طالت 25 مواطنا

رام الله / سما /

​ شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات صباح اليوم الاربعاء، في الضفة طالت 25 مواطنا بعد عملية دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من بلدة نعلين غرب رام الله وهم: محمد هارون الخواجا، وحسني جميل الخواجا، وعبد الله عبد الكريم سرور، وحمزة صلاح عميرة، ومسلمة حمدان سرور، ومحمد صلاح سرور، وزهدي فوزي الخواجا، وبركات علي الخواجا، وعبد الرحمن عواد سرور، واسماعيل الشامصطي.

ومن جنين اختطفت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين من جنين وهما الأسير المحرر محمود حاتم أبو علي، وهو من مخيم جنين، والشاب فادي سمارة، أثناء تواجدهما في شارع الناصرة شمال المدينة، واستولت على مركبتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من الخليل، منهم الشاب مرشد الشوامرة من مدينة دورا، على حاجز الكونتينر، والأسير المحرر محمد أحمد أبو فنونة وصادرت مركبته بعد مداهمة منزله في منطقة واد الهرية، وناشطين من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان هما عماد ابو شمسية وعارف جابر خلال تواجدهم في أرض تعود ملكيتها الى عارف جابر في منطقة البقعة شرق الخليل. كما اعتقلت 9 مواطنين بينهم أسرى من بيت أمر شمال الخليل وهم:

جهاد هشام خليل ابو هاشم 31 عاما



اسيد محمد احمد عادي 30 عاما

محمود ياسر محمد بريغيث 28 عاما

كريم ابراهيم حمدي ابو مارية 24 عاما

احمد محمود عبدالله زعاقيق 25 عاما

عمرو ابراهيم مصطفى صبارنة 17عاما

عمر عصام سعدي اخليل 17عاما

عمار يحيى عبدالله زعاقيق 17عاما

قسم خالد محمود العلامي 16عاما