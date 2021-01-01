  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم ثلاثة فتية واسرى محررون من بيت أمر

الأربعاء 23 يونيو 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، 11 مواطنا، بينهم اسرى محررون، وثلاثة فتية، من محافظة الخليل.

وأكد الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق عصيدة، وصافا، والمصرارة، ووسط بلدة بيت امر، واعتقلت كلا من: جهاد هشام خليل ابو هاشم (31 عاما)، واسيد محمد احمد عادي (30 عاما)، ومحمود ياسر محمد بريغيث ( 28 عاما)، وكريم ابراهيم حمدي ابو مارية (24 عاما)، واحمد محمود عبد الله زعاقيق (25 عاما)، وعمرو ابراهيم مصطفى صبارنة (17 عاما)، وعمر عصام سعدي اخليل (17 عاما)، وعمار يحيى عبد الله زعاقيق (17 عاما)، وقسم خالد محمود العلامي (16 عاما)، والاسير المحرر أحمد أبو فنون ونجله محمد، من منطقة واد الهرية من مدينة الخليل، واستولت على مركبته.

واشار عوض إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أكثر من عشرة منازل، واستخدمت الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش، وحطمت الأبواب الخارجية للمنازل، وعبثت بمحتوياتها.

#بيت أمر #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. إغلاق مصنع "بيبسي" في قطاع غزة

رئيس الموساد السابق كوهين يتهم قطر "باللعب على كلا الجانبين": على اسرائيل اسقاط حماس!

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

معاريف: لأول مرة.. الجيش الاسرائيلي ينشئ غرفة مشتركة مع نظيره الأردني

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: "تغيير الحكومة لا يؤثر علينا بشكل مباشر"

سعاد حسني قتلت أم انتحرت؟.. شقيقتها تحسم الجدل

فيديو.. شاب يعتدي على فتيات بسبب النرجيلة

الأخبار الرئيسية

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يعلق على البالونات الحارقة والارباك الليلي بغزة ..

مصادر: الفصائل تمهل الوسطاء قبل أي تصعيد في غزة

القدس

شرطة إسرائيل: الفلسطيني متهم بـ”عدم وجود تهمة ضده”.. ولو بإعاقة حركية

حماس

حماس تحذر الاحتلال وحلفاءه: جاهزون لكل الخيارات.. و"سيرى العدو بأسًا لم يره من قبل"

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل: "سنكون امام خطوات عملية.. وكل الخيارات مفتوحة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية