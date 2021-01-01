الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم ثلاثة فتية واسرى محررون من بيت أمر

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، 11 مواطنا، بينهم اسرى محررون، وثلاثة فتية، من محافظة الخليل.

وأكد الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق عصيدة، وصافا، والمصرارة، ووسط بلدة بيت امر، واعتقلت كلا من: جهاد هشام خليل ابو هاشم (31 عاما)، واسيد محمد احمد عادي (30 عاما)، ومحمود ياسر محمد بريغيث ( 28 عاما)، وكريم ابراهيم حمدي ابو مارية (24 عاما)، واحمد محمود عبد الله زعاقيق (25 عاما)، وعمرو ابراهيم مصطفى صبارنة (17 عاما)، وعمر عصام سعدي اخليل (17 عاما)، وعمار يحيى عبد الله زعاقيق (17 عاما)، وقسم خالد محمود العلامي (16 عاما)، والاسير المحرر أحمد أبو فنون ونجله محمد، من منطقة واد الهرية من مدينة الخليل، واستولت على مركبته.

واشار عوض إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أكثر من عشرة منازل، واستخدمت الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش، وحطمت الأبواب الخارجية للمنازل، وعبثت بمحتوياتها.