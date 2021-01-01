إسرائيل تعين قنصلا جديدا في نيويورك

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، تعيين وزير السياحة السابق أساف زامير، قنصلا عاما لإسرائيل في نيويورك.

ويأتي هذا التعيين بعدما ظل منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك شاغرا منذ نحو عام بعد إنهاء "داني ديان" مهام منصبه هناك، دون تعيين خلف له.

والقنصلية في نيويورك هي أكبر بعثة دبلوماسية لإسرائيل في العالم.

والقنصل العام في نيويورك مسؤول بشكل أساسي عن العلاقات مع رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، وكذلك عن الاتصالات بين إسرائيل وولاية نيويورك وبنسلفانيا وكونيكتيكت ونيوجيرسي وأوهايو، بحسب المصدر ذاته.