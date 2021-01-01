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ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

الأربعاء 23 يونيو 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا قي المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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