لبنان: جورج وسوف يفاجئ المحتجين في مدينة طرابلس.. ماذا قال لهم؟ (فيديو)

بيروت/سما/

فاجأ ظهور الفنان السوري جورج وسوف المحتجين اللبنانيين أثناء قطعهم أوتوستراد البالما في مدينة طرابلس شمال البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت قناة "الجديد" بأنه أثناء قطع الأوتوستراد صودف مرور سيارة وسوف، حيث طلب من المعتصمين السماح له بالمرور.

وتمنى المحتجون من سلطان الطرب أن يطالب من خلال أغانيه ومواويله السلطة اللبنانية بأن ترأف بالشعب وتلتفت إلى المواطن، ليرد وسوف بالقول: "هيدي مش سلطة هيدي سلبطة".

كما قام عدد من الشبان المحتجين بالاحتفاء بوسوف من خلال تأدية عدد من الأغاني المعروفة له.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اللحظة.