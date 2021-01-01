  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيسبوك تتيح خاصية "المتاجر" على واتساب في عدد من الدول

الأربعاء 23 يونيو 2021 03:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تتيح خاصية "المتاجر" على واتساب في عدد من الدول



وكالات

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن تغييرات في الأدوات التجارية التي تتيحها لمستخدميها.

وقالت الشركة إنها ستوسع نطاق خاصية (المتاجر) ليشمل تطبيق واتساب للتراسل في عدد من الدول و(سوق فيسبوك) في الولايات المتحدة.


وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك، إن "الشركة ستوفر أيضا عبر خاصية المتاجر إعلانات تلائم سلوك كل مستخدم فيما يتعلق بالتسوق".

وأطلقت فيسبوك خاصية المتاجر العام الماضي كوسيلة تساعد الناس على الوصول للمنتجات على فيسبوك وإنستغرام وشرائها في إطار مسعاها لدعم التجارة الإلكترونية.

وأكدت الشركة أن "أكثر من 300 مليون شخص يزورون (المتاجر) شهريا، وأن هناك حوالي 1.2 مليون متجر نشط شهريا".

وأشار زوكربيرغ خلال أحدث إعلان لأرباح فيسبوك إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل واحدة من ثلاثة مجالات مهمة تركز عليها الشركة إلى جانب العمل على الواقع المعزز والافتراضي ومساعدة صانعي المحتوى على جني المال عبر منصات فيسبوك.

#فيسبوك #واتساب

الأكثر قراءة اليوم

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

لهذا السبب .. إغلاق مصنع "بيبسي" في قطاع غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

رئيس الموساد السابق كوهين يتهم قطر "باللعب على كلا الجانبين": على اسرائيل اسقاط حماس!

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

لوفيغارو : “الطالبان” اليهوديات يقلقن الإسرائيليين

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

الأخبار الرئيسية

مصادر: الفصائل تمهل الوسطاء قبل أي تصعيد في غزة

القدس

شرطة إسرائيل: الفلسطيني متهم بـ”عدم وجود تهمة ضده”.. ولو بإعاقة حركية

حماس

حماس تحذر الاحتلال وحلفاءه: جاهزون لكل الخيارات.. و"سيرى العدو بأسًا لم يره من قبل"

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل: "سنكون امام خطوات عملية.. وكل الخيارات مفتوحة"

بايدن

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية