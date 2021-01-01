البحرين تحث قطر على "مراعاة وحدة شعوب الخليج"

المنامة/سما/

حثت البحرين، اليوم الثلاثاء، قطر على مراعاة وحدة شعوب الخليج العربي في سياساتها الخارجية، وذلك في ظل تأخر التجاوب القطري مع دعوة المملكة لبدء المحادثات الثنائية لتسوية الخلافات وفق اتفاق العلا.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان إن مملكة البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين، وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة.



وأضاف الزياني أن مملكة البحرين، التزاما منها بما نص عليه بيان قمة العلا، وانطلاقا من نواياها الطيبة تجاه الأشقاء، وجهت إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، دعوتين رسميتين لإرسال وفد قطري.

وذلك لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في مملكة البحرين لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا، والمضي قدما في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك والحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتابع الوزير أن البحرين تدعو قطر إلى التفاعل الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن تعديل الخطة الإقليمية للملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط، والذي يدعو البلدين إلى إتاحة المجال أمام مساعي رئيس المنظمة للوصول إلى توافق بين البلدين حول تنظيم الحركة الجوية في المنطقة.