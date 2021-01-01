بينها دولتان عربيتان..الصحة "الإسرائيلية" تنشر قائمة الدول الحمراء والخطرة

القدس المحتلة/سما/

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، قائمة ضمت الدول المصنفة حمراء وخطرة ومنعت السفر إليها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأدرجت الصحة الإسرائيلية في قائمتها الحمراء الإمارات، وتونس وأوغندا، وأوروغواي، وجزر سيشل، وبوليفيا، وإثيوبيا، والمالديف، وناميبيا، ونيبال، وباراغواي، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستا ريكا.

كما نشرت أيضا الدول التي صنفت بمستوى خطورة قصوى وهي الأرجنتين، البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند، المكسيك وروسيا.

وأكدت أن السفر إلى الدول المذكورة أعلاه منوط بمصادقة لجنة الاستثناءات.

وشددت الوزارة على أن العائدين بمن فيهم من تلقوا تطعيما ضد كورونا والمتعافين من الضرورري أن يلتزموا بالحجر المنزلي.