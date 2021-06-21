  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

لقطات رائعة للأرض من مركبة فضائية!

الأربعاء 23 يونيو 2021 02:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقطات رائعة للأرض من مركبة فضائية!



وكالات

يذكّرنا محرر الصور، كيفن جيل، بالرحلة الفضائية لمركبة "جونو" قرب الأرض قبل وصولها إلى مدار حول كوكب المشتري، مع بعض الصور المذهلة التي التقطتها كاميرا JunoCam.



NASA-JPL-Caltech-SwRI-MSSS-Kevin M. Gill
وحلقت جونو فوق الأرض في 9 أكتوبر 2013، وحصلت على زيادة في السرعة تزيد عن 3.9 كيلومتر في الثانية. واستخدم العلماء أيضا ميزة flyby كطريقة لاختبار الكاميرا، ما منحها أول إحماء في الفضاء لالتقاط صور لكوكب ملون.



NASA-JPL-Caltech-SwRI-MSSS-Kevin M. Gill--

 



وأعطت flyby محرري الصور الهواة إحماء باستخدام صور JunoCam. ومنذ أن صُممت JunoCam لتكون جهدا تعاونيا بين علماء البعثة والجمهور، تُرسل صور JunoCam إلى الأرض مع نشرها على موقع ويب Mission Juno، حيث يمكن لعامة الناس تنزيلها لمعالجة الصور اللاحقة.

وبعد ذلك، تُنشر الصور المعالجة على موقع "جونو"، حيث تتراوح من الصور والتحليلات العلمية التفصيلية إلى الأعمال الجميلة للفن ذي الطابع الفضائي.

وأطلقت "جونو" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أغسطس 2011. وكانت مركبة الإطلاق قادرة على إعطاء المركبة الفضائية طاقة كافية فقط للوصول إلى حزام الكويكبات، وعند هذه النقطة سحبتها جاذبية الشمس نحو النظام الشمسي الداخلي.

وصمم مخططو المهمة التأرجح عن طريق الأرض كمساعد للجاذبية لزيادة

#مركبة جونو #الفضاء #الارض #كوكب الارض
NASA-JPL-Caltech-SwRI-MSSS-Kevin M. Gill--

الأكثر قراءة اليوم

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

لهذا السبب .. إغلاق مصنع "بيبسي" في قطاع غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

رئيس الموساد السابق كوهين يتهم قطر "باللعب على كلا الجانبين": على اسرائيل اسقاط حماس!

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

لوفيغارو : “الطالبان” اليهوديات يقلقن الإسرائيليين

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

الأخبار الرئيسية

القدس

شرطة إسرائيل: الفلسطيني متهم بـ”عدم وجود تهمة ضده”.. ولو بإعاقة حركية

حماس

حماس تحذر الاحتلال وحلفاءه: جاهزون لكل الخيارات.. و"سيرى العدو بأسًا لم يره من قبل"

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل: "سنكون امام خطوات عملية.. وكل الخيارات مفتوحة"

بايدن

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: "تغيير الحكومة لا يؤثر علينا بشكل مباشر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية