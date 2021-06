لقطات رائعة للأرض من مركبة فضائية!

يذكّرنا محرر الصور، كيفن جيل، بالرحلة الفضائية لمركبة "جونو" قرب الأرض قبل وصولها إلى مدار حول كوكب المشتري، مع بعض الصور المذهلة التي التقطتها كاميرا JunoCam.







وحلقت جونو فوق الأرض في 9 أكتوبر 2013، وحصلت على زيادة في السرعة تزيد عن 3.9 كيلومتر في الثانية. واستخدم العلماء أيضا ميزة flyby كطريقة لاختبار الكاميرا، ما منحها أول إحماء في الفضاء لالتقاط صور لكوكب ملون.

Juno Captured This Image of Earth on its Way Out to Jupiter Back in 2013 - Image editing by @kevinmgill, article by @Nancy_A https://t.co/tl5DREm66B pic.twitter.com/QCWQj3o1rR