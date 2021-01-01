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مرتضى منصور يعد بمفاجأة في أول "تدوينة" عبر صفحته على "فيسبوك" بعد عودتها

الأربعاء 23 يونيو 2021 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرتضى منصور يعد بمفاجأة في أول "تدوينة" عبر صفحته على "فيسبوك" بعد عودتها



القاهرة/سما/

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك "المنحل"، إعادة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، بعد أن تم إغلاقها رغم توثيقها واحتوائها على عدد كبير من المتابعين.

وكتب منصور، في أول "تدوينة" له بعد إعادة الصفحة: "بالصبر الصفحة الخاصة بالمستشار مرتضي منصور علي الفيسبوك والتي بها ملايين المتابعين عادت مرة أخرى.. انتظروا فيديو هام للمستشار قريبا يشرح فيه كثير من الأمور الهامة المستجدة".


يذكر أن مرتضى منصور، فوجئ بغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الثلاثاء 8 يونيو، على الرغم من توثيقها واحتوائها على عدد كبير من المتابعين، قبل أن يتم إعادة فتحها بعد أسبوعين.

#مرتضى منصور #فيسبوك #الزمالك

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