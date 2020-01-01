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هدف سترلينج يضع إنجلترا في صدارة مجموعتها..فيديو

الأربعاء 23 يونيو 2021 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدف سترلينج يضع إنجلترا في صدارة مجموعتها..فيديو



لندن/سما/

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مهما بعدما تغلب على ضيفه التشيكي 1-0 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليصعد لدور الـ 16 متصدرا مجموعته.

وأحرز رحيم سترلينغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من بداية المباراة.


وبهذه النتيجة، تصدرت إنجلترا المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط وستواجه وصيف مجموعة الموت "السادسة"، أي أنها قد تواجه فرنسا أو البرتغال أو ألمانيا في استاد ويمبلي في لندن يوم 29 يونيو الجاري.

وحل منتخب كرواتيا ثانيا برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف أمام التشيك صاحبة المركز الثالث.

وتذيل منتخب اسكتلندا الترتيب بنقطة واحدة بعد خسارته أمام كرواتيا 1 /3 في المباراة الأخيرة بدور المجموعات وودع البطولة.

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