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البطش يوجه رسالة للامم المتحدة: المقاومة ملتزمة بحماية أبناء شعبنا وكسر الحصار عنه

الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش يوجه رسالة للامم المتحدة: المقاومة ملتزمة بحماية أبناء شعبنا وكسر الحصار عنه



غزة /سما/

قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن المقاومة ملتزمة بحماية أبناء شعبنا وكسر الحصار عنه، وتخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، وحماية القدس والمقدسات والتمسك بثوابتنا.

ودعا البطش خلال تصريح صحفي لوسائل الإعلام عقب لقاء جمع الفصائل بقيادة حركة حماس يوم الثلاثاء، بمكتب رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، إلى ضرورة تقديم كل المستلزمات لشعبنا لإعادة الإعمار.

وأوضح أن لقاء الفصائل مع قيادة حماس جاء بدعوة من الحركة، "وأطلعتنا على لقائها مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور ويسلاند"، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة جس نبض لشعبنا.

وأوضح أن تبني الأمم المتحدة لموقف الاحتلال يشكل انحياز مطلق للعدو، عبر إرسال رسائل من الاحتلال لإلغاء تفاهمات تخفيف الحصار عن غزة وتشديده، ورفض الإعمار وربطه بملف تبادل الجنود الأسرى لدى المقاومة.

وشدد البطش على ضرورة الفصل بين الملفات، مدينًا في ذات الوقت الموقف الدولي المنحاز "لإسرائيل"، ونطالب الأمم المتحدة أن تكون وسيطًا نزيهًا وألاّ تنحاز للعدو.

كما جدد "موقف شعبنا الرافض لعدم إدراج الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء "قائمة العار" عبر قتله لأطفال شعبنا، "وهذا يعتبر غطاء لإسرائيل لاستمرار بجرائمها بحق الأبرياء بغزة والضفة والقدس".

وأضاف "هذه قضايا ثابتة يجب أن نتمسك بها بعد جولة القتال الأخيرة التي تمت مع العدو بسبب إجراءاته في القدس".

#الجهاد الاسلامي #حركة حماس #يحيي السنوار #خالد البطش #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #الامم المتحدة

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