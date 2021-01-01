القانوع: ليس أمام الاحتلال إلا العودة لإجراءات كسر الحصار

غزة /سما/

قال الناطق باسم حماس د.عبد اللطيف القانوع، مساء يوم الثلاثاء، إنّ "ما نقله الوفد الأممي في زيارته الأخيرة لغزة لم يكن بالمستوى المطلوب، والحركة ترفض أي ابتزاز صهيوني، وليس أمام الاحتلال إلا العودة لإجراءات كسر الحصار ورفعه نهائياً عن شعبنا".

وأضاف القانوع في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن زيادة التشديد والخناق على أهلنا في قطاع غزة أحد ارتدادات معركة سيف القدس التي كسرت شوكة الاحتلال، وهشمت معنويات جيشه ولا يزال يعاني منها.

وأشار إلى أن تشديد الخناق على شعبنا يزيد من حالة الضغط والتوتر، ولا يمكن أن نقف موقف المتفرج على معاناة شعبنا الفلسطيني، ونحن في حالة تشاور مستمر مع الفصائل لمواجهة سلوك الاحتلال ومماطلته.

وذكر أن استفزازات الاحتلال في القدس متواصلة ومحاولاته في السيطرة على حي الشيخ جراح وبطن الهوى وحي البستان من مفجرات الأوضاع التي لا زالت حاضرة.

واعتبر أن عدم قيام المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والاستفزازات في القدس ورفع الحصار سيفجر الأوضاع من جديد.