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حماس تدعو شباب القدس لتنظيم فعاليات "إرباك ليلي"

الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو شباب القدس لتنظيم فعاليات "إرباك ليلي"



القدس المحتلة /سما/

دعا المتحدث باسم حركة حماس في القدس المحتلة محمد حمادة شباب المدينة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب "حمادة" في تصريح صحفي الثلاثاء، الشباب الثائر في القدس إلى تنظيم "إرباك ليلي" وإشعال مواجهات في أحياء وشوارع وأزقة القدس المدينة.

وقال: "حتى يعلم المحتل أن الانتصار للقدس ومعركة سيف القدس ما زالت فصولها مستمرة حتى يرفع يد عدوانه عنها وعن أهلها".

وحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبّة إطلاق يد قطعان المستوطنين الضالّة في الاعتداء والتنكيل بحق أهلنا في القدس وعلى وجه الخصوص في الشيخ جرّاح.

وأضاف "إن ما تقوم به هذه القطعان وبحماية من جيش الاحتلال لن يدفع أهلنا وشعبنا إلا إلى مزيدٍ من التمسك بالحقوق، وسيجعلون منه وقود انتفاضة عارمة في وجه الكيان".

وتابع "من هنا نحيي بكل فخار الشباب الثائر في بيتا وبيت دجن والذين أشعلوا الأرض تحت أقدام المغتصبين على يد وحدات الإرباك الليلي".

#حركة حماس #القدس #الارباك الليلي

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