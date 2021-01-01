الشيخ عزام: القضية الفلسطينية تُقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، مساء اليوم، أن معركة "سيف القدس" جاءت منسجمةً مع حياة شعبنا ومراحل نضاله على مدى عقود الصراع.

وقال الشيخ عزام في تصريحاتٍ لقناة "فلسطين اليوم"، :"الأيام تثبت أن شعبنا لم يترك جهاده ومقاومته، والقضية الفلسطينية ستظل حيَّة".

وأضاف "شعبنا يقوم بصناعة التاريخ ومحاولات تعديل موازين القوى، وهذا لا يعني أننا نتجاهل الواقع، ونُغمض عيوننا عن التحديات الكبيرة التي تحاصرنا".

وتابع الشيخ عزام "ما يجري اليوم يدفعنا إلى إعادة النظر في كل مواقعنا بالشأن الداخلي فلا يجوز أن يستمر الانقسام بهذا الشكل".

وشدد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة العدو والأخطار، مشيراً إلى أن هناك قواسم مشتركة بيننا.

وأوضح الشيخ عزام، أن عناصر الاستنهاض بين أيدينا، معتبراً أن الأمر فقط يحتاج إلى إرادة وقرار لصناعة برنامج يُحرك هذه الطاقات على المستوى الوطني والعربي.

ونوه إلى أن القضية الفلسطينية اليوم تنبض بالحياة، وتقدم للعواصم أجمل الفرص للنهوض من جديد.

ولفت الشيخ عزام إلى أنه لا يمكن أن نختلف حول صواب البندقية والرصاصة، مبيِّناً أن قضيتنا ستظل قضية الأمة قاطبةً، والمسجد الأقصى سيظل قبلة كل المجاهدين.