السياحة والآثار تتسلم أعمال مشروع تغطية أرضيات الفسيفساء في قصر هشام

رام الله /سما/

استلمت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الأعمال النهائية لمشروع إنشاء تغطية لحماية أرضيات الفسيفساء وقاعة الحمّام الكبير في قصر هشام الأثري بمدينة أريحا.

وحضر مراسم التسليم وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توشيا آبي، اللذان تفقدا المشروع بكافة مكوناته والاستماع إلى شرح مفصل من قبل طواقم المشروع في الوزارة ومن الجانب الياباني.

وقد تم استلام الأعمال النهائية من المقاول الياباني شركة ساتو كيجيو والمقاول المحلي شركة ايسكوم، بإشراف المكتب الاستشاري المصمم والمشرف على المشروع شركة ماتسودا للاستشارات الهندسية.

وثمن طوافشة الدور الياباني الداعم لفلسطين في كافة القطاعات، وبشكل خاص قطاعي السياحة والتراث الثقافي، مؤكدا أهمية المشروع محليا ودوليا، الذي شكل شراكة حقيقية في منهجية العمل وآليات التنفيذ.

وبين أن هذا المشروع، ولأول مرة، يوفر فرصة لكل زائر يصل قصر هشام مشاهدة لوحات الفسيفساء فائقة الجمال، التي كانت مغطاة طوال السنوات الماضية.

بدوره، أكد آبي أهمية المشروع على كافة الأصعدة، وقدم شكره لكافة الطواقم التي عملت على إنجاح هذا المشروع الفريد والمهم، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين “جايكا” ووزارة السياحة والآثار.