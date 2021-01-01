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الصالح: سنعمل بشكل عاجل على تنفيذ مشاريع تطويرية في منطقة جبل صبيح

الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح: سنعمل بشكل عاجل على تنفيذ مشاريع تطويرية في منطقة جبل صبيح



نابلس /سما/

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن الوزارة ستعمل بشكل فوري وعاجل على تنفيذ مشروع تعبيد الطرق الواصلة لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وايصال المياه والكهرباء إلى المنطقة، من أجل تسهيل وصول المواطنين لأراضيهم وتمكينهم من الاستفادة منها واستغلالها والحفاظ عليها وحمايتها.

وأضاف الصالح خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، محيط جبل صبيح برفقة مدير مديرية الحكم المحلي في نابلس خالد اشتية وأمين سر حركة “فتح” إقليم نابلس محمد حمدان، أن الوزارة لن تدّخر أي جهد في سبيل دعم المواطنين في بلدة بيتا وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم وتعزيز صمودهم في أراضيهم.

والتقى وزير الحكم المحلي خلال الزيارة بأعضاء مجلس بلدي “بيتا” وعدد من أهالي البلدة.

وقال إن “بلدة بيتا تُمثل أنموذجًا متقدمًا في مواجهة التوسّع الاستيطاني، وبخاصة في جبلي صبيح والعرمة”، مشيدًا بوحدة الأهالي وصمودهم وتضحياتهم في سبيل تحرير أراضيهم والحفاظ عليها وحمايتها من الأطماع الاستيطانية التوسعية.

وأضاف: “هذا النموذج الحي والفعّال في مواجهة الأطماع الاستيطانية في بيتا، يجب أن يعمّم ويحتذى به في كافة البلدات والمناطق وصولا لحماية الأراضي والحفاظ عليها ووقف التوسّع الاستيطاني، الأمر الذي يتطلب تقوية الجبهة الداخلية والتمسك بالوحدة الوطنية وصولا الى تحقيق الحرية والاستقلال”.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح #جبل صبيح

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