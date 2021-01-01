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ابو مجاهد: لن نقبل خلط الأوراق.. ننتظر رد الوسطاء على مطالب المقاومة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مجاهد: لن نقبل خلط الأوراق.. ننتظر رد الوسطاء على مطالب المقاومة



غزة /سما/

أكد مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم ابو مجاهد، مساء اليوم الثلاثاء، أن محاولات الإبتزاز وسرقة انتصار سيف القدس لن تمرو سندافع عن حقوق شعبنا وسنحمي المقدسات .

وأضاف تصريح صحفي في اعقاب الاجتماع الذي ضم الفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس "حماس"يحيى السنوار: أن الفصائل تنتظر رد الوسطاء على قائمة مطالب المقاومة وفي مقدمتها وقف العدوان في القدس ورفع الحصار عن قطاع غزة .

وشدد ابو مجاهد على أن الفصائل لن تقبل خلط الأوراق وتداخل الملفات وقضية الجنود الأسرى ملف وطني بإمتياز ملك أسرانا وعوائلهم من أجل انتزاع حريتهم رغم أنف السجان الصهيوني.

وأوضح أن إعمار غزة سيتم وفقا لآلية وطنية ولن نسمح للاحتلال بالتدخل في هذا الشأن، مشيرا الى أن الإحتلال يعرض وقف إطلاق النار للإنهيار ومقاومتنا جاهزة للمواجهة على امتداد الوطن .

#لجان المقاومة #ابو مجاهد #المقاومة الفلسطينية #معركة سيف القدس #الفصائل الفلسطينية

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