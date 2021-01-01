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السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: "تغيير الحكومة لا يؤثر علينا بشكل مباشر"

الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: "تغيير الحكومة لا يؤثر علينا بشكل مباشر"



القدس المحتلة /سما/

اعرب وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان اليوم خلال مؤتمر صحافي عن امله ان تتخذ الحكومة الاسرائيلية الجديدة موقفا أكثر ايجابية مع الفلسطينيين، مؤكدا بنفس الوقت عدم وجود اية علاقات بين اسرائيل والسعودية. 

جاءت تصريحات بن فرحان ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في فيينا مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ، حيث سئل عن موقف المملكة العربية السعودية من الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وأجاب :"لا توجد لدينا اية علاقات مع دولة اسرئيل وبالتالي فان تغيير الحكومة لا يؤثر علينا بشكل مباشر"  

وأعرب بن فرحان عن أمله "ان تتخذ الحكومة الاسرائيلية الجديدة بموقف أكثر ايجابية من عملية السلام" مشددا على ان السعودية تعتقد ان "النزاع الاسرائيلي الفلسطيني تسبب بعدم الاستقرار في المنطقة" مؤكدا على ان "دفع عملية السلام قدما سيساعد المنطقة على تحقيق الاستقرار والأمن". 

تأتي تصريحات الوزير السعودي بعد تصريحات لوزير الاستخبارات الاسرائيلي السابق ايلي كوهين لصحيفة اسرائيلية قال انه يعتقد بأن "قطر والسعودية وسلطنه عمان والنيجر هي الدول التي ستقوم بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل" وقال ان هذه الدول تريد "معرفة موقف الادارة الامريكية الجديدة بشأن توقيعها اتفاق سلام مع اسرائيل، وايضا بخصوص موقفها من الاتفاق النووي الايراني". 

#الخارجية السعودية #فيصل بن فرحان #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #السعودية #نفتالي بينيت

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