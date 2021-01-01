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وزير الزراعة يبحث مع ممثل "فاو" الاستفادة من كميات المياه في مرج صانور

الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة يبحث مع ممثل "فاو" الاستفادة من كميات المياه في مرج صانور



رام الله /سما/

 بحث وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الثلاثاء، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في فلسطين شيرو فيوريلو العلاقات المشتركة، وإطلاق مشروع للاستفادة من مياه الأمطار في مرج صانور بمحافظة جنين.

وقدم وزير الزراعة شرحا عن تأسيس الشركة  الأردنية الفلسطينية  لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية لدعم المنتج الزراعي والمزارعين لدى الطرفين.

وبحث اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الزراعة، إمكانية مساهمة منظمة "فاو" في دعم قدرات الشركة الإدارية والفنية واللوجستية من خلال خبراء دوليين.

كما بحث الطرفان وضع القطاع الزراعي في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. وقدم العطاري شرحا عن حجم الأضرار التي لحقت بهذا القطاع. واتفق الطرفان على تقديم مساعدات عاجلة للمزارعين وتحديدا فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الزراعية.

كما تطرق الاجتماع  لفكرة مشروع التغير المناخي، وتم الاتفاق على استهداف مرج صانور بمحافظة جنين لحل مشكلة غرق المزروعات والتربة والاستفادة من حجم المياه السنوية في هذه المنطقة، وتم تكليف لجنة فنية من الطرفين لمتابعة إعداد دراسة عن هذا المشروع.

#وزارة الزراعة #رياض العطاري #فاو

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