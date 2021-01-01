"بوينغ الامريكية" تتعاقد مع "البيت الاسرائيلية" لابتياع منظومة سيتم تركيبها بمقاتلات من صنعها

القدس المحتلة /سما/

أعلنت شركة بوينغ الامريكية العملاقة لانتاج الطائرات ان اختارت تركيب منظومة من صنع شركة البيت الإسرائيلية في المقتالات من طراز إف 15 الجديدة من صنعها .

ووفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، فإن الحديث يدور عن منظومة لمنع تشويش نظام الملاحة الاليكتروني ال جي بي إس في هذه الطائرات مما سيزيد من قطرة الطيارين عل الملاحة في أجواء تابعة للعدو

كما تنوي الشرطة الامريكية تركيب المنظومة في طائرات متقدمة من طراز ex التي تسلم سلاح الجو الامريكية أربعة منها مؤخرا

وقالت شركة بوينغ ان الاختيار وقع على المنظومة الإسرائيلية لسهولة دمجها في المقاتلات التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي أيضا كقاذفات اذ انها قادرة على حمل 20 طنا من القنابل

وقالت لورين غريمليخ مديرة برنامج التسلح في الشركة الامريكية ان المنظومة من انتاج إلبيت تلبي المستوصفات والمطالب للشركة بوينغ مؤكدة التزام الشركة الامريكية في التعاون مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية في تحسين وتحديث المقاتلات