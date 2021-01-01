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شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قرار الحكومة تشكيل فريق لإعادة الإعمار في غزة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قرار الحكومة تشكيل فريق لإعادة الإعمار في غزة



رام الله /سما/

قالت شبكة المنظمات الأهلية، إنها ترفض قرار مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماعه في رام الله، يوم أمس، بتشكيل لجنة للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.

واعتبرت الشبكة، في بيان اليوم، أن القرار جاء "دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة، وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة، دون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني".

ودعت إلى "تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع".

وكان مجلس الوزراء أعلن عن تشكيل فريق لإعادة إعمار غزة ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وتشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من: ماجد أبو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وعلي أبو شهلا، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.

#شبكة المنظمات الأهلية #قرارات مجلس الوزراء #الحكومة الفلسطينية #اعادة اعمار غزة #قطاع غزة

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