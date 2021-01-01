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تفاصيل لقاء قيادة لجان المقاومة والجبهة الشعبية في غزة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء قيادة لجان المقاومة والجبهة الشعبية في غزة



غزة /سما/

في اطار زيارات ولقاءات قيادة لجان المقاومة لقادة وفصائل العمل الوطني والاسلامي في قطاع غزة بعد معركة سيف القدس المباركة إلتقت قيادة لجان المقاومة في فلسطين ممثلة بامينها العام القائد"ا.ايمن الششنية" أبوياسر" بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة  .

وقد جرى اللقاء في مقر الجبهة الشعبية في مدينة غزة حيث شارك في هذا اللقاء بالاضافة إلى الأمين العام عضو القيادة المركزية للجان المقاومة" محمد أبونصيرة"ابورضوان" ومسئول العلاقات الوطنية أبوالحسن الششنية" و جبريل الصوفي و رامي النيرب و فايز حسين ابوعرب وابراهيم تمراز .

وقد حضر اللقاء من طرف الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية ومسئول فرعها في قطاع غزة الرفيق جميل مزهر ابووديع والرفاق القادة اعضاء اللجنة المركزية العامة للجبهة  ا.هاني الثوابتة" وا. ماهر مزهر وا.جميل منصور وا. هاني خليل وعدد اخر من قيادة الجبهة بقطاع غزة .

وأكد على عمق ومتانة العلاقة التي تربط قيادة لجان المقاومة مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مؤكدين على ضرورة الرقي والتميز والتقدم وتطوير هذه العلاقة على كافة الأصعدة والمستويات لما فيه مصلحة لشعبنا وقضاياه العادلة .

وأشار الطرفان على أن ما قبل معركة سيف القدس ليس كما بعدها وأن المقاومة فرضت قواعد اشتباك ومعادلات جديدة  ولن تسمح أبدا  للاحتلال بتغييرها وأشادوا بدرجة التنسيق العالية بين كافة الأذرع العسكرية للفصائل بقيادة الغرفة المشتركة التي أصبحت الناطقة الفعلية بإسم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

وناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية والميدانية وأشادوا بصمود أهلنا في القدس وأرضنا المحتلة عام ال48 ووجهوا التحية إلى جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده وخصوصا لأهلنا الأبطال في بيتا حراس جبل صبيح والشيخ جراح وبيت دجن داعين أهلنا في الضفة الى الإقتداء بتجربة قرية بيتا وإشعال الأرض في المقاومة الشعبية وإرباك خطط الإحتلال عبر المواجهة المستمرة وإشعال الأرض  تحت أقدام المحتلين الغاصبين .

وشدد الطرفان على ضرورة توحيد و تنسيق الجهود والمواقف التي تهم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتصدي لكافة المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

ونوه الطرفان على ضرورة إنجاح جهود إعادة الإعمار ورفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة  وعدم السماح للعدو الصهيوني المجرم بفرض مواقفه والتحكم بهذه الجهود وأن شعبنا الفلسطيني ومقاومته قادرين على فرض الإرادة الوطنية بقوة الحق والمقاومة على كيان العدو الصهيوني .

واتفق الطرفان على ضرورة التشاور والتنسيق المشترك وضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات والزيارات .

#لجان المقاومة #قطاع غزة #معركة سيف القدس

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