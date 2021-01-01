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منتدى الإعلاميين يشيد بإطلاق اسم ميدان الصحافة على مفترق رئيسي بغزة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتدى الإعلاميين يشيد بإطلاق اسم ميدان الصحافة على مفترق رئيسي بغزة



غزة /سما/

ثمن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تجاوب بلدية غزة مع مبادرته لإطلاق اسم ميدان الصحافة على مفترق رئيسي بمدينة غزة، تقديراً ووفاءً لجهود وتضحيات فرسان الإعلام الفلسطيني.

واعتبر المنتدى في بيان صحفي، أن هذا العمل يأتي تقديرا لفرسان الإعلام "الذين كتبوا ومازالوا يكتبوا بالدم لفلسطين، ويقدر عالياَ استجابة البلدية السريعة لمبادرة المنتدى بهذا الخصوص، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي شهد استهدافاً كبيراً للمؤسسات الإعلامية".

ولفت إلى تدمير مقرات أكثر من 40 مؤسسة إعلامية، فضلاً عن قتل قوات الاحتلال للزميل الصحفي يوسف أبو حسين مذيع إذاعة صوت الأقصى، وإصابة أكثر من 10 صحفيين خلال تغطيتهم للعدوان الأخير وتدمير منازل العديد من الصحفيين.

وقال المنتدى "نجدد التقدير والوفاء لجهود فرسان الإعلام الفلسطيني في مختلف محطات وميادين المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 20 صحفياً في سجون الاحتلال من بينهم الزميلة بشرى الطويل التي أعلن والدها الأسير الإضراب عن الطعام تضامناً معها".

ودعا للمشاركة الفاعلة في فعالية إطلاق ميدان الصحافة المقررة غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً أمام برج الجوهرة بمدينة غزة.

وجدد منتدى الإعلاميين العهد بأن يواصل درب فرسان الإعلام الفلسطيني مهما بلغت التضحيات ورغم الاستهداف الإسرائيلي المباشر.

وأشاد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ببلدية غزة وقيادتها وطواقمها، لاسيما في ظل إعلانها عن استعدادها لاستضافة المؤسسات الإعلامية المدمرة.

فضلاً عن جهودها الواضحة خلال وبعد العدوان الإسرائيلي لإزالة آثاره ومعالجة أضرار البنية التحتية عبر إطلاقها حملة "حنعمرها".

#منتدى الإعلاميين الفلسطينيين #بلدية غزة

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