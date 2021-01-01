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بينهم عضو "كنيست".. مستوطنون يهددون 3 عائلات بإخلائها في الشيخ جراح خلال شهر

الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم عضو "كنيست".. مستوطنون يهددون 3 عائلات بإخلائها في الشيخ جراح خلال شهر



القدس المحتلة /سما/

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح المهدد بإخلاء سكانه بالقوة القسرية في القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهددوا سكان 3 منازل بالإخلاء.

وعرف من المستوطنين المقتحمين عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المعارض "بتسلئيل سموتريتش"، ومدير جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية القائمة على قضية الاستيلاء على منازل الحي في محاكم الاحتلال.

وقال أحد أصحاب المنازل المهددة صالح ذياب، إن المستوطنين حاولوا اقتحام 3 منازل في الحي تعود لعائلات ذياب والكرد وقاسم، وسط استفزاز السكان، وهددوهم بإخلائهم من منازلهم لصالح المستوطنين خلال مدة زمنية (شهر واحد).

وأضاف أن محاولة الاقتحام قوبلت باشتباكات بالأيدي مع السكان، الذين تصدوا لمجموعات المستوطنين.

يشار أن مستوطنين اعتدوا أمس على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما اعتقل جنود الاحتلال شابين وأصابوا 20 مواطنا، خلال قمعهم للأهالي الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم وبيوتهم.

#مستوطنون #الاعتداءات الاسرائيلية #حي الشيخ جراح #القدس

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