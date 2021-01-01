  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"معاريف": كورونا والعملية العسكرية على غزة زادت عدد المرضى النفسيين في "إسرائيل"

الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": كورونا والعملية العسكرية على غزة زادت عدد المرضى النفسيين في "إسرائيل"



القدس المحتلة /سما/

كشف استطلاع رأي لمعهد "روشنيك"، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، حول الحالة النفسية للمجتمع الإسرائيلي، أن انتشار كورونا والعملية العسكرية على غزة زادت عدد المرضى النفسيين في "إسرائيل".

وأظهر الاستطلاع، أن ما يقارب من نصف الشبان المستطلعة آراؤهم والذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 25 عام تحدثوا عن الأزمات النفسية التي مروا بها خلال الفترة الماضية، حيث اعترف 43% بأنهم شعروا بالخوف وأن 24% عانوا من الكآبة و21% من حالات الهلع التي مروا بها؛ 25% نوبات الغضب التي انتابتهم و14% توتر.

وأشار الاستطلاع إلى أن المشكلة الرئيسة تشير إلى أن 45% منهم لم يتمكنوا من الحصول على علاج نفسي بسبب التكاليف الباهظة ما يضطرهم للتعامل مع الأزمات النفسية لوحدهم.

وقال أحد المستوطنين الإسرائيليين: "أنا جندي أخدم في الجيش ولا أريد أن يعرفوا باني مريض وأحتاج العلاج لكي لا يرسلوني إلى ضابط الصحة النفسية في الجيش وفي المقابل لم أتوجه إلى طبيب خاص بسبب التكاليف الباهظة".

يشار الى أن نتائج هذا الاستطلاع تنسجم مع التحذيرات التي أطلقها عدد من الخبراء النفسيين حول تأثير الكورونا وجولات التصعيد التي كان آخرها عملية "حامي الأسوار" على الحالة النفسية للمجتمع الإسرائيلي.

#استطلاع رأي #الجنود الاسرائيلين #التصعيد الإسرائيلي #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2021

لهذا السبب .. إغلاق مصنع "بيبسي" في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية: تل أبيب تتراجع.. بدء إعمار غزة مقابل "معلومات" عن الجنود الأسرى

الشهيد

جهات فلسطينية واسرائيلية تحققان في ظروف استشهاد أو مقتل نقيب في الأمن الوطني

وزيرة الصحة: حالة وفاة و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا و220 حالة تعافٍ

فتح

"ثوري فتح" يقصي عدداً من الأعضاء ومطالبات بعقد انتخابات الحركة

ما هي الرسالة التي نقلها المنسق الأممي وأفشلت لقاءه مع السنوار ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية