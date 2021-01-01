13 ألف دونم التهمتها نيران البالونات الحارقة في "غلاف غزة" خلال الشهر الماضي

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، أن نيران البالونات الحارقة أتت خلال الشهر الماضي على 13,050 دونمًا في مناطق مستوطنات الغلاف.

وقالت القناة، إن طلاب في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع طوّروا وسائل علمية لقياس المساحات المشتعلة حديثاً في الغلاف.

وأضافت أن الابتكار عبارة عن منظومة قياس جوي متطورة تعرف المناطق التي وصلتها النيران عبر دمج ومعالجة الصور عبر برنامج تصوير جوي يميز ما بين المناطق المشتعلة حديثاً وتلك التي اشتعلت في السابق.

وشملت حرائق الشهر الماضي، 7,570 دونما من المحميات الطبيعية، و3,220 دونما من الغابات والأحراش، 2,260 دونما من المناطق الزراعية.