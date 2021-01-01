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قناة اسرائيلية: تل أبيب تتراجع.. بدء إعمار غزة مقابل "معلومات" عن الجنود الأسرى

الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية: تل أبيب تتراجع.. بدء إعمار غزة مقابل "معلومات" عن الجنود الأسرى



القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن العرض الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي الذي سيتجه إلى القاهرة بعد أسبوعين في حال استمرار الهدوء مع قطاع غزة.

وقال مراسل القناة نير دفوري، إن العرض سيتمحور حول البدء بترميم غزة مقابل الحصول على معلومات عن الجنود الأسرى لدي المقاومة بغزة.

وأضاف دفوري، أن حركة حماس قد لا تقبل هذا العرض ما سيزيد من فرص تجدد المواجهة مرة أخرى وهو ما دفع وزير الحرب إلى إقرار خطط عملياتية وإعداد بنك الأهداف وتحديث المخزون من الأسلحة.

يشار إلى أن العرض الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي يمثل تراجع أولى عن شروطها عدم السماح بإعادة اعمار غزة إلا بعد إعادة الجنود الأسرى، كما أنه يأتي بعد فشل المفاوضات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط مع قيادة حماس في غزة وما تلاها من إعلان رئيس الحركة يحيى السنوار عن عقد جلسة للفصائل للتباحث حول كيفية التعامل مع التعنت الإسرائيلي.

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