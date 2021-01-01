الحايك يحذر من توقف منشآت ومصانع كبرى جراء منع إدخال المواد الخام لغزة

غزة / سما /

دعا علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، لفتح المعابر لإدخال المواد الخام التي تدخل في عمليات الإنتاج والصناعة، محذراً من توقف منشآت اقتصادية وصناعية كبرى بسبب منع الاحتلال إدخال أي مواد خام منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي.

وقال الحايك في تصريح صحفي " توقف هذا الاسبوع العشرات من المصانع ومنها ثلاث مصانع كبرى تشغل المئات من العمال والمهندسين والفنين، بسبب منع إدخال المواد الخام للشهر الثاني على التوالي، وأتوقع أن تلتحق بها منشآت ومصانع أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة حال استمرار ذلك".

وأضاف الحايك، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي باستهداف المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية خلال العدوان الأخير، ويعمل حالياً تدمير ما تبقى من الصناعات الوطنية من خلال وقف إدخال المواد الخام التي تدخل بشكل أساسي في عمليات الإنتاج، مما كبد الاقتصاد الغزي خسائر تقدر بملايين الدولارات، وساهم برفع معدلات البطالة والفقر.

وأكد الحايك أن القطاعات الانتاجية في غزة تعيش شللاً تاماً، مما يستدعي التدخل العاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذه الإجراءات الهادفة لتدمير ما تبقى من اقتصاد غزة.

وطالب الحايك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء سياسات تشديد الحصار على قطاع غزة والسماح بإدخال المواد الخام ومواد البناء اللازمة لتشغيل المرافق الاقتصادية وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، محذراً من أزمات إنسانية واقتصادية واجتماعية لا يمكن السيطرة عليها حال الاستمرار بسياسة العقاب الجماعي لسكان القطاع.