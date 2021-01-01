أقدمهم الغضنفر أبو عطوان… 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام طلبًا للحرية

رام الله /سما/

يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان، طلبًا للحرية، وفق ما ذكر نادي الأسير اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا بالخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (49) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، مضيفًا أن الاحتلال يواصل احتجاز أبو عطوان في مستشفى “كابلن” الإسرائيلي، وأمس الإثنين، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي وأجري له انعاش طبي سريع.

والشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من عرابة بجنين، مضرب منذ (24 يومًا) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما يزال محتجزًا في معتقل “الجلمة”، وستُعقد له يوم غد، جلسة محكمة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ ومدته شهر، وفق النادي.

أما الشيخ جمال الطويل (59 عامًا) من رام الله، يواصل إضرابه لليوم (20) على التوالي، مطالبًا بحرّية ابنته الصحفية بشرى الطويل، المعتقلة إداريّا في سجون الاحتلال، بحسب نادي الأسير.

وبين أن الاحتلال يواصل احتجاز جمال الطويل في زنازين سجن “هشارون”، وسط تدهور على وضعه الصحي.