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هيئة الأسرى تتقدم التماسين بخصوص الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان

الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تتقدم التماسين بخصوص الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان



رام الله /سما/

 تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الثلاثاء، بالتماس لما تسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” في القدس، ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان، والذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ 49 يوماً.

وبينت الهيئة أن هذا الالتماس جاء نظراً للتدهور الصحي الخطير الذي يمر به الأسير أبو عطوان، بعد دخوله بانتكاسة صحية يوم أمس، وهو محتجز داخل مستشفى”كابلن” الإسرائيلي.

كما تقدمت الهيئة بالتماس آخر لما تسمى “محكمة اللد المركزية”، وذلك للضغط على إدارة سجون الاحتلال للسماح لمحامي الهيئة بزيارة الأسير أبو عطوان، حيث منذ أكثر من 10 أيام تماطل سلطات الاحتلال بمنح محامي الهيئة تصريحا لزيارته.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال ما زالت ترفض الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، بالرغم من دخوله مرحلة صحية حرجة، علماً أنه خلال الأيام الماضية تعرض أبو عطوان للتنكيل ولعدة اعتداءات من قبل السجانين، كما تم زجه داخل الزنازين ونقله من معتقل لآخر بهدف إرهاقه وثنيه عن الإضراب.

من الجدير ذكره أن الأسير أبو عطوان (28 عاماً) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، معتقل منذ شهر تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، وخلال 2019 خاض إضراباً عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداريّ.

#هيئة الأسرى #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الإداري #الغضنفر أبو عطوان

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