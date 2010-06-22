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ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل اليوم الثلاثاء، ثمانية أسرى أعواما جديدة في سجون الاحتلال.

وهؤلاء الأسرى، هم؛ الأسير علاء أحمد عبد المنعم أبو صلاح (49 عامًا)، من سكان جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير مراد فريد صالح حميدان (41 عامًا)، من سكان محافظة سلفيت، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير بهاء الدين علي العدم (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عامًا.

والأسير رائد عيسى الحروب (36 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 60 عامًا.

والأسير علي يونس الحروب (49 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2010م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

والأسير محمد إسماعيل الحروب (36 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عامًا.

والأسير محمد جبر الحروب (39 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 45 عامًا.

والأسير المأمون غازي حسن قيسية (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/06/2016م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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