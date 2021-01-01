قرار عاجل لشراء اسلحة- الشرطة الاسرائيلية تستعد للمواجهات في "المدن المختلطة"

القدس المحتلة /سما/

وافقت وزارة المالية الاسرائيلية هذا الأسبوع على إجراء عاجل لشراء اسلحة لتفريق المظاهرات - قنابل صوتية وقنابل غاز ورصاص- بعد أن استخدمت الشرطة معظم المخزون الذي بحوزتها الشهر الماضي خلال المواجهات داخل المدن العربية المختلطة.

وقدر مصدر في الشرطة أن "الهدوء في الوقت الراهن مؤقت ".

وقالت مصادر في الشرطة لصحيفة "هآرتس" في الأسبوعين الماضيين ، إنه من الآن فصاعدًا ، أي تصعيد أمني ، لا سيما التصعيد المتعلق بالمسجد الاقصى ، سيتطلب تعزيزات داخل المدن العربية أيضًا.

في نهاية الأسبوع الماضي ، تم رفع حالة التأهب في وادي عارة وأم الفحم على خلفية الاشتباكات في البلدة القديمة في القدس .

كما وقعت في الأيام الأخيرة مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية واهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.