"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقة دولية في الكاريكاتير حول القضية الفلسطينية

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مسابقة فلسطين الدولية للكاريكاتير، التي تنظمها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، أن المسابقة تمثل امتدادًا لعمل الهيئة ودورها في المعركة الثقافية مع الاحتلال، مشددًا على أهمية توظيف الفنون والآداب والتراث، لدعم الرواية الفلسطينية، وغرس روح المقاومة والتحدي في عقول وقلوب الأجيال الناشئة.

وقال محيسن: "نسعى من خلال المسابقة إلى إتاحة الفرصة لرسامي الكاريكاتير الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم للتعبير عن القضية الفلسطينية بشكل عام ومعركة سيف القدس على وجه الخصوص وما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم همجية من خلال فن الكاريكاتير"، مؤكدًا أن الكاريكاتير يُعد لغة عالمية تتجاوز حدود اللغة والثقافة والمستوى العلمي.

ودعا محيسن كافة الفنانين الفلسطينيين والعرب للمشاركة في المسابقة والدخول إلى المنصات الإعلامية الخاصة بالهيئة والاطلاع على شروط وآلية المشاركة في المسابقة.

يذكر أن الهيئة أطلقت مطلع شهر يونيو/ حزيران الحالي مسابقتين في الشعر العربي والقصة العربية، لتأريخ أحداث معركة سيف القدس أدبيًا وإظهار الجانب الإنساني لمعاناة الشعب الفلسطيني.