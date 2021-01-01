  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقة دولية في الكاريكاتير حول القضية الفلسطينية

الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مسابقة فلسطين الدولية للكاريكاتير، التي تنظمها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، أن المسابقة تمثل امتدادًا لعمل الهيئة ودورها في المعركة الثقافية مع الاحتلال، مشددًا على أهمية توظيف الفنون والآداب والتراث، لدعم الرواية الفلسطينية، وغرس روح المقاومة والتحدي في عقول وقلوب الأجيال الناشئة.

وقال محيسن: "نسعى من خلال المسابقة إلى إتاحة الفرصة لرسامي الكاريكاتير الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم للتعبير عن القضية الفلسطينية بشكل عام ومعركة سيف القدس على وجه الخصوص وما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم همجية من خلال فن الكاريكاتير"، مؤكدًا أن الكاريكاتير يُعد لغة عالمية تتجاوز حدود اللغة والثقافة والمستوى العلمي.

ودعا محيسن كافة الفنانين الفلسطينيين والعرب للمشاركة في المسابقة والدخول إلى المنصات الإعلامية الخاصة بالهيئة والاطلاع على شروط وآلية المشاركة في المسابقة.

يذكر أن الهيئة أطلقت مطلع شهر يونيو/ حزيران الحالي مسابقتين في الشعر العربي والقصة العربية، لتأريخ أحداث معركة سيف القدس أدبيًا وإظهار الجانب الإنساني لمعاناة الشعب الفلسطيني.

#الشباب والثقافة #مسابقة #القضية الفلسطينية #كاريكاتير

الأكثر قراءة اليوم

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2021

لهذا السبب .. إغلاق مصنع "بيبسي" في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

الأخبار الرئيسية

الشهيد

جهات فلسطينية واسرائيلية تحققان في ظروف استشهاد أو مقتل نقيب في الأمن الوطني

وزيرة الصحة: حالة وفاة و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا و220 حالة تعافٍ

فتح

"ثوري فتح" يقصي عدداً من الأعضاء ومطالبات بعقد انتخابات الحركة

ما هي الرسالة التي نقلها المنسق الأممي وأفشلت لقاءه مع السنوار ؟

القاهرة تنتظر وفد "حماس".. مصادر : وفد أمني إسرائيلي ينهي زيارته لمصر وهذه هي النتائج ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية