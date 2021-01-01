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كيف تكونين مميزة في عين زوجك؟

الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تكونين مميزة في عين زوجك؟



وكالات / سما /

لتضمني أنكِ لا زلتِ تجذبين نظر زوجكِ وأنه يراكِ مميزة اتبعي ما يلي:

ابتسمي دائمًا: ينجذب الرجال دائمًا إلى النساء من وجوههن، لكن الابتسامات بشكل خاص هي التي تشعل قلوبهم، فالابتسام لا يجعل وجه المرأة أكثر إشراقًا فحسب بل يجعل الرجال أيضًا يشعرون بالسعادة خاصةً عند عودتهم إلى المنزل، لذلك يجب على الزوجة أن تبتسم لزوجها عندما تلتقي بعيونه، وسيكون في حالة حب معها مدى الحياة.

جامليه: سواء كنتما زوجين حديثين أو متزوجين منذ سنوات، لن يمل أحد منكما من سماع المجاملات، لذا للحفاظ على زواج صحي ومُرض ولتُشعري زوجكِ دائمًا بالفخر والاحترام، اعرفي كيف تقدرينه وتمدحينه لتتمتعي معه بسعادة أسرية مستمرة.

فاجئيه: مفاجأة زوجك ليست صعبة جدًا ولا مكلفة للغاية، وإذا كنتِ تريدين حقًا تحسين حياتكِ يجب في بعض الأحيان أن تكون هناك ليالي بعيدة عن الأطفال لتناول العشاء ومشاهدة الأفلام التي تحبونها أو السفر بمفردكما، سيساعد هذا على الوقوع في الحب مرة أخرى.

انتبهي أكثر لمظهركِ: بعد سنوات من الزواج، يبحث الرجال باستمرار عن أشياء جديدة في زوجاتهم ومع ذلك لا تدرك كل النساء ذلك، وعلى العكس تنشغل كثير من النساء بالعمل وأعمال المنزل ويتجاهلن العناية بالجمال الداخلي والخارجي، وهذا يجعل الزوج يشعر بأن زوجته لم تعد جذابة، لكن التمتع بحياة زوجية سعيدة يتطلب من الزوجة أن تسعى جاهدة للحفاظ على مظهرها، لذلك يجب أن تستغل المرأة وقتها الضئيل للعناية ببشرتها وملابسها وشعرها وجسمها.

الاهتمام بالعلاقة الحميمة: يشعر الزوج بالسعادة من خلال العلاقة الحميمة أكثر من أي شيء، كما يساعد الاتصال الجسدي الزوجين على فهم بعضهما بعضًا وإيجاد السعادة المشتركة، ومن أجل قضاء وقت سعيد معًا، يجب على الزوجة أيضًا الترتيب جيدًا لهذا الوقت.

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