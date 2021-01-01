البكري يبحث مع ممثل جمهورية كوريا الجنوبية في فلسطين أوضاع محافظة الخليل

الخليل / سما /

بحث محافظ الخليل جبرين البكري مع ممثل جمهورية كوريا الجنوبية في فلسطين سي-جن سونغ واقع المحافظة على كافة المستويات، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء المحافظة عموما ومدينة الخليل خصوصا، ومنع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف والتضييق على المصلين، إضافة لاعتداءات المستوطنين المتكررة في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، إلى جانب الحالة الوبائية وتداعيات جائحة كورونا.

وحضر اللقاء الذي عقد في دار المحافظة اليوم الثلاثاء، ممثلون عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس.

وأكد البكري عمق العلاقة الفلسطينية الكورية، مثمناً الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية. وأشار البكري الى أهمية تعزيز برامج التبادل الثقافي.

من جانبه، نوَّه أبو سنينة إلى أن العلاقة مع كوريا بدأت قبل 10 سنوات بإنشاء المركز الكوري الفلسطيني لتحفيز الإبداع الفني والثقافي والمعلوماتي، وإلى ضرورة تنمية العلاقات في عدة مجالات ودعم المشاريع التنموية وتبادل الخبرات باتجاه تحقيق التنمية المستدامة، التي تعيقها انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

بدوره، أكد سي جن سونغ دعم بلاده لفلسطين وضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.