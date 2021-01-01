بلدية خان يونس ومديرية التربية والتعليم تكرمان الفائزين بمسابقة القراءة "3"

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كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم (خان يونس وشرق خان يونس) الطلبة الفائزين في مسابقة خان يونس للقراءة (3) "خان يونس تقرأ" والتي شارك فيها طلبة المدارس الحكومية والخاصة في منطقة نفوذ البلدية.

وشارك في حفل التكريم رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ووزير المرأة السابق د. هيفاء الأغا، ومحافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، ونائب مدير التربية والتعليم خان يونس أ. محمـد العسولي، واللجنة المشرفة على المسابقة، ولجنة التقييم، والعديد من المشرفين التربويين، ومديري المدارس والمعلمين، والطلبة المشاركين وذويهم.

واستهل الحفل الذي أقيم في قاعة البلدية بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، تلاها السلام الوطني الفلسطيني، وكلمة ترحيبية بالحضور على مشاركتهم الفاعلة تكريماً للفائزين بالمسابقة التي ستعيد لخان يونس العلو والمجد على خارطة العلم والتعليم والمعرفة.

وخلال كلمته أكد د. البطة على أهمية المسابقة التي يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي، حيث أن المسابقة استهدفت (38,000) طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة الواقعة ضمن نفوذ بلدية خان يونس من الصف الخامس الأساسي وحتى الثاني عشر الثانوي، شاكرًا كل من كان له بصمة في دعم وإثراء المسابقة لإخراجها بشكلها النهائي لتعزيز رسالة بلدية خان يونس في هذا المجال وانطلاقة واعدة لتنظيم المزيد من المسابقات لأبنائنا الطلبة.

وبين د. البطة أن البلدية تولي أهمية خاصة للثقافة واللغة والأدب والشعر إلى جانب اهتمامها في القطاعات الخدماتية الأخرى، وبهدف تحويل القراءة إلى حالة ثقافية عامة، وتشجيع القراءة المستدامة، وتعزيز ثقافة المطالعة والبحث لدى الطلبة، والتعرف إلى الإرث العلمي والأدبي.

وشدد د. البطة على دور مديريتي التربية والتعليم بالمحافظة كحاضنتين تربويتين للمسابقة مثمنًا جهود اللجنة المشرفة ولجنة التقييم في إثراء المسابقة بالعلم والرأي والمشورة لإنجاحها، معلنًا تنظيم المسابقة في نسختها الرابعة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة، مبينًا أن القراءة تبني الشعوب وتعزز من المشهد الثقافي والحضاري والتاريخي لشعبنا الفلسطيني في كافة المحافل.

ومن جانبها شكرت د. الأغا، بلدية خان يونس على تنظيمها المسابقة للعام الثالث على التوالي والتي أضافت لمدينة خان يونس الكثير في قطاع التعليم والإبداع بكافة مراحله وعززت من المشهد الثقافي، مشيرًة إلى أن خان يونس تفخر بأبنائها ونبغائها الذين سجلوا انجازات عظيمة على مستوى العالم، مبرقةً التحية لكافة الطلبة الفائزين بالمسابقة.

وفي كلمة التربية والتعليم أكد أ. العسولي على أهمية الجهود المبذولة لتنشئة الأجيال وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات من خلال إعداد جيل متسلح بالعلم والثقافة والقيم والثوابت الوطنية، مثمناً جهود بلدية خان يونس وكل من ساهم في إنجاح المسابقة.

وفي ذات السياق بيَن مسئول قسم الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري فكرة المسابقة وآليات تنفيذها لتعزيز ثقافة القراءة لدى أبنائنا الطلبة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المطالعة والبحث، وتنمية مهارات التعلم والتثقيف الذاتي لدى طلبة المدارس، موضحًا أن المسابقة ركزت على الجانب الديني، والعلمي، الأدبي والثقافي، والرياضي، الوطني، والقراءة ‏الحرة من خلال قراءة وتلخيص عدد (30) كتابًا من الكتب المتوفرة في المكتبات المدرسية والمكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين بالمراكز الخمس الأولى وهم: المركز الأول الطالبة يُمنى العويطي، والمركز الثاني الطالبة غادة حمدان، والثالث الطالب أحمد شقورة، والثالث مكرر الطالبة فرح أبو طير، والخامس الطالبة رؤى أبو نجا، كما تم تكريم الحاصلين على أفضل أربع مشاركات وهم: الطالبات (رنين العويطي، إسلام الهندي، إسلام الأسطل، وبراءة زعرب)، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المشرفة ولجنة التقييم بالإضافة إلى الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية من موظفي البلدية، وتخلل الاحتفال عرض مرئي وفقرات فنية واستعراضية متميزة حازت على تفاعل الحضور.