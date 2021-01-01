راغب علامة: الشعب اللبناني يعيش تحت رحمة أسوأ طبقة سياسية في التاريخ

وكالات / سما /

شن الفنان اللبناني راغب علامة ، هجوما على الطبقة السياسية في لبنان، واصفا إياها بـ"الأسوأ في التاريخ".

وقال علامة في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" إن اللبنانيين يعيشون تحت رحمة أسوأ طبقة سياسية في التاريخ، التي تحكمت بكل مفاصل الحياة الاقتصادية والمالية والأمنية والقضائية والزراعية إلخ"، بحسب رأيه.

وتابع راغب علامة أن "السياسيين في لبنان هم طبقة تعلمت الحكم بالوصاية، والتي بدونها لا يعرفون سوى التدمير والنهب والأذى".

وختم راغب علامة تغريدته مشيرا إلى أنه "لن تتحسن حياة الشعب إلا بوصاية جديدة تقضي على هذه الطبقة".

ويعيش لبنان أزمة سياسية على وقع الخلاف حول تشكيل الحكومة اللبنانية التي تم تسمية رئيس وزرائها سعد الحريري، ما ألقى بظلاله على الواقع الاقتصادي اللبناني ابتداء مما وصفه مراقبون بالانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وليس انتهاء بأزمة الدعم التي أثرت على أساسيات في حياة اللبنانيين كالدواء والوقود.

​يشار إلى أن البنك الدولي كشف في تقرير دوري، يصدره كل عام، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي من بين أسوأ الأزمات التي مر بها العالم.

وذكر البنك الدولي في تقرير بالأول من يونيو/ حزيران الجاري أنه "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة للأزمة في لبنان، فالتقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية يهدد الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المتردية أصلا".

وتابع البنك قائلا: "إن الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

ولفت التقرير إلى أن "لبنان يغرق نحو أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم، مرجّحاً أن يصبح الأثر الإجتماعي للأزمة مأساوياً بسرعة، لأن الإضطرابات المالية والنقدية تقود ظروف الأزمة بشكل ملموس من خلال التفاعل بين سعر الصرف والتضخّم والكتلة النقدية بمعناها الضيق".