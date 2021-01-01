  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الثامنة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المجلس الثوري لحركة "فتح"، لليوم الثاني على التوالي، أعمال دورته الثامنة "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

واستمع المجتمعون لعدة كلمات تناولت الأوضاع السياسية خاصة ما تشهده مدينة القدس المحتلة من انتهاكات واعتداءات اسرائيلية ومخططات تهجير وتطهير عرقي، والقضايا التنظيمية.

وكان المجلس استمع خلال افتتاح اعماله أمس الاثنين، لكلمة هامة من الرئيس محمود عباس استعرض فيها الأوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، ودعا فيها حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

وأكد أن شعبنا لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

#المجلس الثوري

الأكثر قراءة اليوم

موقع إسرائيلي يكشف نتائج مباحثات القاهرة حول ملفي التهدئة والأسرى

أول ظهور له .. شاهد: كيف تم اقتياد الشريف حسن بن زيد لمحاكمته بـ”قضية الفتنة”؟

وكيل الأشغال بغزة يُعقب على إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق لإعادة الإعمار

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2021

لهذا السبب .. إغلاق مصنع "بيبسي" في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الحكومة تقرر حل جميع المجالس البلدية

استشهاد ضابط في الأمن الوطني بعد اعتداء المستوطنين عليه بنابلس

الأخبار الرئيسية

الشهيد

جهات فلسطينية واسرائيلية تحققان في ظروف استشهاد أو مقتل نقيب في الأمن الوطني

وزيرة الصحة: حالة وفاة و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا و220 حالة تعافٍ

فتح

"ثوري فتح" يقصي عدداً من الأعضاء ومطالبات بعقد انتخابات الحركة

ما هي الرسالة التي نقلها المنسق الأممي وأفشلت لقاءه مع السنوار ؟

القاهرة تنتظر وفد "حماس".. مصادر : وفد أمني إسرائيلي ينهي زيارته لمصر وهذه هي النتائج ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية