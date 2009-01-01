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برشلونة يفاجئ العالم بخطة ضم رونالدو

الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يفاجئ العالم بخطة ضم رونالدو



وكالات / سما /

فاجأ نادي برشلونة الإسباني العالم بخطة جديدة، من أجل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق للغريم التقليدي ريال مدريد.

رونالدو لعب ريال مدريد على مدار 9 سنوات بين عامي 2009 و2018، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأهم في الفريق.

وعلى الرغم من الحصول على لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، فإن العديد من التقارير أكدت رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس، لا سيما بعد فشل الفريق المتكرر في تخطي الأدوار الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "آس" الإسبانية, فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، يرغب في الحصول على خدمات رونالدو في الصيف المقبل، ليلعب جنبا إلى جنب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو وميسي تنافسا على مدار عقد ونصف من الزمان على جائزة الكرة الذهبية، حيث حققها اللاعب الأرجنتيني في 6 مناسبات، مقابل 5 للنجم البرتغالي، غير أن هذا لم يمنع لابورتا من التفكير في الجمع بين اللاعبين تحت راية برشلونة.

وأشارت "آس" إلى أن لابورتا سيعرض على يوفنتوس الحصول على خدمات لاعبين مقابل رونالدو، ومن المُتوقع أن تضم قائمة المرشحين للدخول في الصفقة التبادلية كلا من أنطوان غريزمان وسيرجي روبيرتو وفيليب كوتينيو.

لابورتا لم يقدم العرض حتى الآن إلى خورخي مينديز، وكيل رونالدو، في ظل حالة الانقسام بين أعضاء مجلس إدارته حول الفكرة، لا سيما أنها ستمثل عبئا كبيرا على خزينة النادي التي تعاني بالفعل من أزمات مادية طاحنة.

يشار إلى أن برشلونة يعمل في الوقت الحالي على تجديد عقد قائده ليونيل ميسي، الذي ينتهي بختام الشهر الحالي، إذ لم يحسم اللاعب حتى الآن موقفه بشكل رسمي، في ظل وجود بعض الأنباء التي تربطه بالرحيل عن الفريق "الكتالوني".

#برشلونة #كريستيانو رونالدو #ريال مدريد #يوفنتوس

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