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جهات فلسطينية واسرائيلية تحققان في ظروف استشهاد أو مقتل نقيب في الأمن الوطني

الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهات فلسطينية واسرائيلية تحققان في ظروف استشهاد أو مقتل نقيب في الأمن الوطني



رام الله / سما /

 قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الجهات المختصة تجري تحقيقا حول ظروف استشهاد أو مقتل النقيب في الأمن الوطني الفلسطيني علاء محمد زهران، الذي وصل مستشفى رفيديا، فجرًا، مفارق الحياة جرّاء إصابته بالرصاص في رأسه.


وكانت مصادر محلية  ذكرت، أن زهران وهو في أواسط الثلاثين من عمره استشهد جرّاء هجوم لمستوطنين بالرصاص على مركبته بالقرب من دير شرف غرب نابلس، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الحادث وقع بالقرب من مستوطنة “حومش” شمال غرب نابلس.


وذكرت المصادر الأمنية أن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة، ما إذا كان الحادث جنائي أو جريمة ارتكبها المستوطنون.


بدورها، ذكرت مصادر إسرائيلية أنها قد فتحت أيضا تحقيقا مستقلا حول الحادثة.


يذكر أن النقيب زهران من محافظة طولكرم ويقطن في مدينة نابلس ولديه طفلتان.

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