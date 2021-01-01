الصحة بغزة : لا توجه لزيادة جرعات لقاح كورونا حسب الصحة العالمية

غزة / سما /

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ظهير، إنه لايوجد توجه حالياً لزيادة جرعات لقاح كورونا الحالية حتى صدور توصيات جديدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح ظهير اليوم الثلاثاء، أن هناك وفرة جيدة لأعداد اللقاحات المتوفرة لدى وزارة الصحة في غزة، وذلك حسب المواصفات العالمية، مبيناً أن المواطنين فوق سن الثلاثين يمكنهم الحصول على اللقاح في كافة المراكز الصحية التي تتوفر فيها اللقاحات، والمنتشرة في قطاع غزة.

وشدد ظهير على أن لقاح كورونا آمن على صحة الإنسان تماماً، حيث لم تظهر أي أعراض على من تلقى اللقاح، باستثناء بعض الحالات التي تعاني من بعض الأمراض، والتي ظهرت عليها أعراض معقولة لا علاقة باللقاحات بها ولا تشكل أي خطر على حياتهم.

وناشد ظهير كافة المواطنين من سن ثلاثين عاماُ وأصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن، بضرورة تلقي اللقاح، لما له من أهمية كبيرة في حماية الإنسان من مرض كورونا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية، مبيناً أن الجسم بحاجة إلى وقت(أسبوعين) لمنح الجسم مناعة كافية.

وتابع قائلاً: " اللقاح لا يوفر المناعة إلا بعد 5 أسابيع، 3 أسابيع للجرعة الأولى وأسبوعين اثنين للجرعة الثانية، وهناك احتمالية كبيرة لإصابة الحاصل على اللقاح خلال هذه الفترة بفيروس "كورونا"، ومن ثم فإن ظهور الأعراض بعد اللقاح ليس مرتبطًا باللقاح نفسه".

وأفاد أن هناك بعض الحالات التي تلقت اللقاح من الممكن أن تصاب بمرض كورونا، لكن دون أن تظهر عليه أعراض قوية، أو يحتاج المريض الى علاج خاص في المستشفى، كما يحدث في بعض الحالات التي لم تتلقى اللقاح.

وكانت "الصحة الإسرائيلية"، أعلنت اليوم أن 40% من شخصت إصابتهم بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، كانوا قد تلقوا التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، كما أن 90% من الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا، أصيبوا جراء الطفرة الهندية.