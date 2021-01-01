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الزراعة بغزة ترفض اشتراطات الاحتلال لعرقلة تسويق المنتجات الزراعية

الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة ترفض اشتراطات الاحتلال لعرقلة تسويق المنتجات الزراعية



غزة / سما /

​رفضت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، العراقيل والاشتراطات الجديدة التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، على تصدير المنتجات الزراعية من القطاع.

وقالت الوزارة  اليوم الثلاثاء، إن اشتراطات الاحتلال تتمثل في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد منع استمر أكثر من 43 يوماً.

وذكرت أن الاحتلال ومنذ اليوم الأول للسماح بتسويق الخضروات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، اشترط تسويق محصول البندورة بدون عنق الثمرة "القمعة"، الأمر الذي يؤثر على جودة الثمرة ويُقصر من عمرها.

وأكدت وزارة الزراعة رفضها مثل هذه الإجراءات والاشتراطات الإسرائيلية التي تعرقل العملية التسويقية وتكبد المزارعين والتجار مزيد من الخسائر.

وجددت دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.

وذكرت الوزارة، أن طواقمها الفنية للصادرات، استأنفت عملها في المتابعة والإشراف على عمليات فرز وتعبئة الصادرات الزراعية، وذلك للتأكد من كافة الإجراءات والمواصفات المتعلقة بجودة المحاصيل التصديرية، حيث تم تسويق –في اليوم الأول- 110طن خضروات منها 30طن بندورة.

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