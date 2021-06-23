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طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غد الأربعاء 23/6/2021.

وأوضحت الداخلية أن السفر مخصص للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة من الكشف رقم (2021/22).

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 للتذكير رابط كشف (2021/22) هنا :

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط

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