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واتسآب سيكون متاحا على أكثر من جهاز من دون إنترنت

الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتسآب سيكون متاحا على أكثر من جهاز من دون إنترنت



وكالات / سما /

أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، السبت الماضي، عن إطلاقه قريبا ميزة جديدة ستمكن مستخدميه من استخدامه على أجهزة متعددة، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع "وابيتاإنفو"، فإن ميزة "الأجهزة المتعددة" قيد التطوير حاليا، ولكن من المتوقع إطلاقها خلال الشهرين المقبلين لكل من مختبري الإصدار التجريبي الخاص بهواتف "أندرويد" و"آيفون".

ووفقا للموقع، فقد أكد مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "فيسبوك" التي تملك تطبيق "واتسآب" أن "ميزة "الأجهزة المتعددة" ستتوافر في غضون شهرين، ومع ذلك، فإنه لجعل الميزة مثالية، قد يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا".

من جانبه قال مدير "واتسآب" إنه "بمجرد إطلاق الميزة سيكون المستخدمين قادرين على ربط ما يصل إلى 4 أجهزة بحساباتهم على التطبيق، مضيفا أن "واتسآب" سيسمح للمستخدمين أيضا بترحيل سجل الدردشة بين أجهزة "أندرويد" و"آيفون".

وكشف موقع "وابيتاإنفو" كذلك أن المكالمات الصوتية والمرئية ستعمل عبر جميع الأجهزة المرتبطة، مضيفا أن أولئك الذين لا يقومون بتحديث "واتسآب" الخاص بهم لن يتمكنوا من تلقي المكالمات أو الرسائل.

#واتسآب #واتساب #الإنترنت

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