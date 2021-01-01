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دراسة تكشف فائدة جديدة لمكملات زيت السمك

الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف فائدة جديدة لمكملات زيت السمك



وكالات / سما /

توصلت دراسة طبية حديثة إلى فائدة جديدة تضاف لقائمة منافع مكملات زيت السمك، إذ أنها تساعد في مكافحة الاكتئاب، والتقليل من أعراضه.

ووفق دراسة أجراها مستشفى كينغز كوليدج لندن، فإن أحماض "أوميغا 3" الدهنية، ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمفيدة لصحة القلب، تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتخفف من أعراض الاكتئاب.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الأعصاب في كينغز كوليدج لندن، أليساندرا بورسيني، قولها: "سلطت دراستنا الضوء على الآليات التي تقوم بموجبها أحماض أوميغا 3 بمجابهة الاكتئاب، الأمر الذي سيساعدنا في المستقبل على تطوير علاجات لهذا الاضطراب المزاجي".

وخلال الدراسة التي شملت مصابين باكتئاب حاد، أعطي هؤلاء جرعة من أحماض أوميغا 3 غير المشبعة، لمدة 12 أسبوعا، وتمّ قياس أعراض الاضطراب قبل وبعد التجربة.

وبحسب النتائج التي نشرت نتائجها في مجلة "الطب النفسي الجزيئي"، فقد انخفضت أعراض الاكتئاب وفق المشاركين بنسبة 64 في المئة، علما أن العلماء أشاروا إلى استحالة الحصول على مستويات عالية من أوميغا 3 كالتي حصل عليها المشاركون في الدراسة، من الأسماك فقط، بل يجب اللجوء للمكملات الغذائية.

وعلّقت أستاذة الطب النفسي البيولوجي والمشاركة في الدراسة، كارمن باريانتي، على النتائج قائلة: "يقدم البحث معلومات مهمة ستساعدنا في التجارب السريرية الرامية لعلاج الاكتئاب بالأحماض الدهنية".

وأضافت: "زيادة أحماض أوميغا 3 في نظامنا الغذائي عبر المكملات يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب، رغم أن الآليات الكامنة وراء هذه العلاقة الإيجابية لا تزال معقدة وغير مفهومة بشكل كامل، وتتطلب مزيدا من الأبحاث".

#زيت السمك #مكملات #الصحة #أوميغا 3

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