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Honor تتحدى آبل بحاسب جديد

الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
Honor تتحدى آبل بحاسب جديد



وكالات / سما /

بدأت علامة Honor بتوسيع سوق مبيعات حاسبها الأحدث من فئة magicbook 14، والذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لحواسب آبل المحمولة.

وتأتي نماذج حاسب Honor الجديدة بهياكل مصنوعة من الألومينيوم المتين والمقاوم للصدمات، أوزان هذه الهياكل 1.38 كلغ، وأبعادها (307.5/223.8/15.9) ملم.

وزودت هذه الحواسب بشاشات IPS LCD بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

وتعمل هذه الحواسب بعدة أنواع من المعالجات، معالجات Intel Core i5-1135G7 وIntel Core i5-1135G7 وIntel Core i7-1165G7 من الجيل الحادي عشر، ومعالجات رسوميات Integrated Intel GPU وNVIDIA MX450 وNVIDIA MX450.

وزودت Honor هذه الأجهزة بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، وأقراص تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، ويمكن توسيع مساحات التخزين أيضا لتصل إلى 1 تيرابايت.

كما حصلت على بطاريات باستطاعة 65 واطا تكفيها لتعمل 11 ساعة متواصلة تقريبا، وماسح لبصمات الأصابع، ومنافذ USB 2.0 Type-A، ومنافذ  USB 3.2 Gen 1 Type-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

#آبل #حاسب #Honor

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