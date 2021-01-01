(BDS) تُطالِب بقطع أيّ علاقةٍ مع شركة “بوما” لرعايتها اتحاد كرة القدم باسرائيل

القدس المحتلة / سما /

طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC)، قيادة حركة المقاطعة (BDS)، الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم (PFA) بتوضيح تفاصيل علاقته مع شركة “بوما” أمام الرأي العام الفلسطينيّ وأمام الأندية الرياضية الفلسطينية وأمام حركات التضامن العالمية مع نضال شعبنا، وذلك بعد ادّعاء الشركة -التي ترعى اتحاد كرة القدم الإسرائيلي- بأنها ترعى الاتحاد الفلسطينيّ منذ شهر آذار (مارس) 2021، ما لم ينفه الاتحاد حتى تاريخ نشر هذا البيان.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت الجنة بالامتناع عن توقيع أي عقد مع “بوما” حتى تلتزم بالشروط التي وردت في التوصية القانونية التي تم تقديمها لذوي الاختصاص في الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم وعلى رأسها إنهاء شركة “بوما” لعقد رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم طالما يستمر الأخير في انتهاكه للقانون الدوليّ ولولاية الاتحاد الفلسطيني، بما يشمل القدس المحتلة، إضافة لإنهاء تعاقدها مع الموزّع الإسرائيليّ الحالي الذي يخالف معايير الدليل الإرشادي الصادر عن الأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان.

وجاء في البيان الذي أصدرته الجنة، وتلّقت (رأي اليوم) نُسخةً منه أنّ بعض المعلومات تفيد بأنّ شركة فلسطينية لديها تاريخ طويل في التطبيع مع الاحتلال ربما تلعب دور الوسيط بين “بوما” والاتحاد، مما قد يسيء للاتحاد، إذا ثبتت صحة هذه المعلومات الخطيرة، ورغم نفي بعض المسؤولين الفلسطينيين ذوي الصلة ادّعاء “بوما” بشكل غير رسميّ، لم يصدر حتى اليوم أي موقف علني من الاتحاد بهذا الشأن، وفق ما ورد في البيان.

ومضى البيان قائلاً “إنّ “بوما” تستغلّ غياب هذا الموقف الرسميّ لتروّج ادّعائها ولتضعف امتداد حملة المقاطعة، التي بات صداها يصل من اندونيسيا إلى الولايات المتحدة، والتي تتسبّب للشركة بالخسائر المتزايدة وبخسارة السمعة، بالذات بين حركات العدالة الاجتماعية والعرقية التي تدّعي “بوما” دعمها.

وخلُص بيان الجنة إلى القول إنّه “بناءً على ما تقدّم، نكرّر في اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة إسرائيل (BNC) مطالبتنا للاتحاد بتوضيح تفاصيل علاقته مع “بوما” أمام الرأي العّام الفلسطينيّ وأمام الأندية الرياضيّة الفلسطينيّة وأمام حركات التضامن العالمية مع نضال شعبنا، كما نطالبه بالامتناع عن توقيع أيّ عقدٍ مع “بوما” حتى تلتزم بالشروط التي وردت في التوصية القانونية المذكورة في البيان، والمبنية بالأساس على مطالبة الأندية الفلسطينية وعلى الموقف القانوني للاتحاد الفلسطينيّ”، على حدّ تعبير البيان.