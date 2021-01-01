مضرب عن الطعام منذ 49 يوما: الأسير الغضنفر في وضع صحي صعب بسبب نقص السوائل في جسده

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم التاسع والأربعين على التوالي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، في بيان، أن الأسير الغضنفر يحتاج لتدخل طبي عاجل لإنقاذ حياته، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي بسبب نقص السوائل في جسده، ما يشكل خطرا على عمل القلب والكلى، وذلك وفقا لما صرحت به منظمة "أطباء بلا حدود".

كما حذر عبد ربه، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، من خطورة الأوضاع الصحية للأسيرين إياد حريبات وعلي الحروب من دورا غرب الخليل، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، محملا إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن سياسة القتل البطيء والمتعمد بحق الأسرى.

وشدد عبد ربه على ضرورة إسناد الاسرى المضربين عبر الحراك الشعبي، وتنظيم الوقفات التضامنية، وبذل كافة الجهود القانونية للإفراج عن الأسير أبو عطوان وكافة الاسرى المعتقلين إداريا وعددهم 550 أسيرا.